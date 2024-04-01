رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. دراسة ترصد أبرز التحديات الإقليمية خلال الولاية الثالثة

رصدت دراسة للمركز المصري للفكر، أبرز التحديات والأولويات الإقليمية على أجندة الرئيس السيسي خلال الولاية الجديدة.

وأشارت دراسة للباحث محمد فوزي، إن الحقبة الجديدة تتسم بمواجهة العديد من التحديات على المستوى الخارجي والإقليمي، وذلك على وقع التوتر الحالي وغير المسبوق الذي تشهده المنطقة. وتمثل هذه التحولات والتوترات التي تشهدها المنطقة دفعة قوية للسياسة الخارجية المصرية من أجل بناء مقاربات تحافظ من جانب على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ومن جانب آخر تضمن المصالح القومية لمصر الأمنية والجيوسياسية.

وتطرقت الدراسة لأبرز الأولويات الإقليمية للرئيس في الحقبة الجديدة، ومنها التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

ورصدت الدراسة مكامن التهديد في ضوء التطورات الأخيرة في هذا الملف في بعض النقاط الرئيسية ومنها استمرار المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة، وتحديات مرتبطة كذلك بملف “اليوم التالي” للحرب؛ وكذلك يوجد توجه إسرائيلي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما يوجد تحديات مرتبطة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما رصدت الدراسة أبرز الأولويات منها تداعيات التصعيد في البحر الأحمر، وكذلك تعطل جهود تسوية بعض الأزمات، واستمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا.

وأكدت الدراسة أن الملف الليبي يشهد جملة من التحديات الرئيسة التي تمثل تهديدًا من منظور الأمن القومي المصري، أولها يرتبط بتحفظ بعض الأطراف الليبية على المبادرة الأممية الخاصة بالمبعوث عبد الله باتيلي والرامية إلى تسوية الأزمة، جنبًا إلى جنب مع الإشكالات البنيوية في المبادرة الأممية، وثانيها مواجهة مسار المصالحة الوطنية لتحديات مرتبطة بتنامي الخلافات حول إدماج أنصار النظام السابق، بقيادة سيف الإسلام القذافي، في العملية السياسية.

وثالثها مرتبط بتعثر مسارات تسوية بعض الاستحقاقات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الانتخابات الذي يواجه بعض الإشكالات المرتبطة بالقاعدة الدستورية له، والخلاف حول بعض البنود التي طُرحت في قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسي.

كما تطرقت الدراسة إلى إشكالات مرتبطة بالحرب في السودان، والتى تمثل من أبرز الأولويات الأقليمية للرئيس فى الحقبة الجديدة، موضحا أنه يمثل ملف الحرب الأهلية في السودان، واتساع نطاق هذه الحرب وما تشهده من تطورات أحد الأولويات الرئيسة بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في حقبته الجديدة، كذلك استكمال بعض مشاريع التعاون الإقليمي بالإضافة إلى قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر، وشرق المتوسط وأمن الطاقة المصري.

وأكدت الدراسة أن الحقبة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي محاطة بجملة من التحديات الإقليمية التي يرتبط بعضها بدول الجوار المباشر ويرتبط بعضها الآخر بالدائرة الأوسع في الشرق الأوسط، وهي التحديات التي تفرض على الدولة المصرية بناء مقاربات جديدة للتعامل مع هذه التحديات، تراعي من جانب التطورات المكثفة التي تشهدها هذه الملفات، ومن جانب آخر اعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية وثوابت سياستها الخارجية.