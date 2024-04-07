الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطنى أداة فعالة لمواجهة التحديات

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية أكدت أنه أب لكل المصريين بكل طوائفهم وانتماءاتهم، وهو ما تجلى بدعوته لاستكمال الحوار الوطني والعمل على تنفيذ توصياته. 

رسائل الرئيس ترسم خارطة طريق تحقق آمال المصريين في التنمية الشاملة

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، في تصريحات له اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المصريين أمامهم فرصة لاستيعاب بعضهم البعض، بما يحقق المصالح العليا للوطن، مثمنًا تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطني كأداة فعالة في مواجهة التحديات والأزمات ورسم خارطة طريق تحقق آمال المصريين في التنمية الشاملة.

وأوضح "الباز" أن الرئيس السيسي أكد على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال متابعة مراحل حياة كريمة والدعم النقدي عبر برنامجى تكافل وكرامة.

التأكيد على دعم مصر المستمر القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة

وأضاف أن الرئيس حرص على التأكيد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة، وهو ما تجلى بمواقف مصرية تاريخية منذ اندلاع العدوان على القطاع بدعم غير مسبوق بإرسال مساعدات إنسانية ضخمة، والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار والدخول في هدنة إنسانية.

وأشار إلى شكر الرئيس السيسي الشعب المصري على تحمله الفترة الماضية، برسائل عرفان إلى رجال القوات المسلحة المصرية وعلماء مصر وقامتها، مما يؤكد تقدير الدولة لتحمل المصريين تبعات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد.

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