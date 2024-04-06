السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس دائما يرى أن الشعب هو البطل الأساسي في الحفاظ على الدولة

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن كلمة الرئيس حملت الكثير من رسائل المكاشفة لأولويات المرحلة المقبلة مع بداية الولاية الجديدة. 

وشدد النائب أحمد عاشور على ضرورة أن يستوعب الرأي العام وكل شرائح المجتمع خطورة التطور الكبير في المنطقة والإقليم والعالم ومواجهة أي تحد أو مخاطر.

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النائب أحمد عاشور: قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية هى الأعلى فى التاريخ

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تعيين النائب أحمد عاشور أمينًا للتنظيم بحزب الشعب الجمهورى فى الجيزة


وأضاف النائب أحمد عاشور على قناعة القيادة السياسية بعزيمة وإصرار الشعب المصري وأنه البطل الأساسي في معركة الحفاظ على الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المكاسب التي نتجت عن حفل إفطار الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة أهمها إطلاق الحوار الوطني، ودوره في لم شمل وتعزيز الحياة السياسية والحزبية، والتأكيد على توفير حياه كريمة لكل مواطن من خلال التغيير في أوضاع المعيشة والحياة.

النائب أحمد عاشور مجلس النواب السيسي الاسرة المصرية المرحلة المقبلة الولاية الجديدة

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