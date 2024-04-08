قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص على زيادة تمكين الشباب فى الولاية الجديدة

قال طارق الديب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على استمرار تمكين الشباب فى الولاية الجديدة، وهو ما يؤكد أن الدولة تستثمر الكتلة الشابة في مصر ببناء قدراتهم على جميع المستويات، وذلك إيمانًا من الدولة بقدرات الشباب ودمجهم في الجهاز الإداري بالدولة، وخلال السنوات العشر الأخيرة أثبت الشباب أنهم على قدر كبير من الخبرة فى ممارسة العمل العام وإضافة حقيقية لكل المهام التى أُسندت إليهم.

وأضاف الديب أن ملف التمكين أصبح واقعًا ملموسًا بعد أن كان مجرد شعارات فقط فى العصور السابقة، وأن الشباب يمثلون حوالى 60% من التعداد السكاني لمصر، والقيادة السياسية منذ اللحظة الأولى حرصت على تحقيق التمكين بصورة حقيقية، حيث منحهم الرئيس السيسى اهتمامًا خاصًا، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات أو القرارات، إضافة للتمكين الحقيقى فى مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات، وأصبح الشباب ممثلين فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

وأشار طارق الديب، القيادى فى حزب مستقبل وطن، إلى أن حديث الرئيس عن استمرار العمل على تمكين الشباب فى الولاية الجديدة تأكيد من الرئيس على هذا الملف والاستعانة بالشباب فى الجمهورية الجديدة، خاصة أن التمكين يتم بعد التأهيل وإعداد كوادر شبابية، وتهيئة آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية، وخلق نموذج للتعليم والتدريب العملي المحترف، واتضح ذلك فى حركة المحافظين، مجلس النواب، والعديد من المناصب القيادية والعمل العام، الذي أثبت الشباب أنهم على قدر المسئولية التى منحهم إياها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد الديب بالجهود المبذولة لدعم الشباب، مؤكدًا أن الشباب يعيش أزهى عصوره في ظل القيادة السياسية المؤمنة بالمواهب الشبابية وفكر الشباب ودورهم فى التطوير والتغيير والتنمية الشاملة، وأن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد المزيد من التمكين على أرض الواقع.