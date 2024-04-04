الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: ارتفاع الاحتياطي لـ 40.3 مليار دولار دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

محمد الصالحى
محمد الصالحى

اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ  أن كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 5.05 مليار دولار، تعد  بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية

وقال "الصالحي" في بيان له اليوم: إن الرؤية الاقتصادية الواضحة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه التاريخي أمام مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة سيكون لها دورها الكبير في تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة.

 وطالب الحكومة وضع السياسات والبرامج والخطط وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية وتكليفات الرئيس السيسى وبما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الزراعية والصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصاديًا

 

وقال الدكتور محمد الصالحى،  إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصاديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والمحاور والانفاق بصفة خاصة مؤكدًا أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

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