الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

أبوشقة: مشهد تنصيب الرئيس أكد عظمة مصر التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

أبوشقة
أبوشقة

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أن مشهد اليوم أكد عراقة الدولة المصرية العظيمة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وأكد التفاف الشعب المصري حول بطل شجاع ليكون رئيسًا للبلاد لولاية جديدة.

 

وأضاف أبوشقة، في تصريحات له، بأن خطاب الرئيس السيسي اليوم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة رسم خارطة طريق لحاضر مصر ومستقبلها وبين عظمة الدولة المصرية وقدرتها على تحدي الصعاب، لتكون الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات.

 

وبين أبوشقة، أن مصر كتبت اليوم صفحة جديدة في تاريخها ناصع البياض بتجديد العهد لابن من أبنائها البارين الأبطال الذي قدم روحه فداء لوطنه، وحارب الإرهاب وانتصر عليه، وأنقذها من أزمتها الاقتصادية، وما زال عطائه لمصر وشعبها.

 

وتابع: “ما أحوجنا في هذا التوقيت وهذه الأيام المباركة أن نلتف حول قيادتنا السياسية الرشيدة التي برهنت بكل صدق أنها الأجدر والأحق بقيادة مصر  للوصول إلى بر الأمان”.
 

المستشار بهاء أبوشقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية رئاسية جديدة عراقة الدولة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة

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