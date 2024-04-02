الثلاثاء 02 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: نحن على أبواب الدخول بقوة فى أبواب تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيا

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع ومعه الشعب المصري أن يخلصوا مصر من حكم جماعة الإخوان، وأن يستردوا الوطن من بعد اختطاف، منوهة أنه خلال عشر سنوات مضت ومصر تخوض حروبًا شرسة وتواجه تحديات على مختلف الأصعدة وكلها تسير في خطوط متوازية.

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وأكدت النائبة ريهام عفيفي، أن تحدي بناء قوة مصر الشاملة واستعادة مؤسساتها العسكرية والسياسية والاقتصادية سار جنبا إلى جنب مع معركة استرداد الوطن من براثن الإرهاب ومحاولات كسر مصر وتقزيم دورها وإخضاعها؛ لتمرير مخطط تقسيم المنطقة، والذي سقطت فيه بعض الدول في المنطقة ولم تستطع حتى اليوم استعادة نفسها.

ولفتت إلى أن هذه المعركة دفع فيها الوطن مقابل باهظ من الأرواح والدماء، وتحمل فيها الشعب المصري معاناة كبيرة حتى تأمن مصر من شر الفوضى التي ضربت المنطقة وما زالت لتعود مصر دولة طبيعية قادرة على التأثير في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على أهمية معركة البناء والتعمير والتطوير ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة كان لها بالغ الأثر الإيجابي في ربط أطراف الوطن بقلبه، وفتح شرايين حياة جديدة في كل ركن فيه للخروج من الوادي الضيق ومضاعفة المساحة المأهولة بالسكان، وإنهاء عزلة سيناء للأبد، كل ذلك أيضا كانت نتيجة إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتشكيل معالم الجمهورية الجديدة. 
وقالت إن الرئيس السيسي منذ تولي إدارة البلاد لم يعد المصريين بشيء إلا العمل وبذل الجهد والمزيد من الجهد، وخلال العشر سنوات لم يعلن عن مشروع وهمي، وإنما كان إذا تحدث عن مشروع وجدناه قائما ومكتملا أو على وشك الاكتمال.

واستطردت النائبة ريهام عفيفي: "ونحن على أعتاب فترة رئاسية جديدة تمتد لستة سنوات قادمة يحلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية من قلب العاصمة الجديدة إيذانا بمرحلة جديدة في تاريخ مصر برؤية وطنية جديدة تضع على رأس أولوياتها تنمية المواطن المصري وتحسين ظروف الحياة وتيسير حياته المعيشية، والدخول بقوة في أبواب تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل تتناسب مع تطور العالم، والتركيز على التعليم والصحة، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها حتى يقل الاعتماد على الاستيراد ويزداد التصدير لتوفير احتياطي يجنب مصر مخاطر التقلبات الاقتصادية والنزاعات الدولية".

تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حلفه لليمين الدستورية مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديد الجمهورية الجديدة

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