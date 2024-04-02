برلماني: مشهد اليوم لحظة تاريخية.. والولاية الجديدة للرئيس فصل آخر من الإنجازات

هنأ النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الولاية الجديدة بمثابة فصل جديدة في سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة المصرية قبل 10 سنوات.

كلمة الرئيس السيسي رسائل طمأنة للشعب المصري حول مستقبل هذا البلد

وأشاد "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، والتي بعث فيها برسائل طمأنة للشعب المصري حول مستقبل هذا البلد، وأن هناك خططًا واضحًا تعمل عليها الدولة المصرية لنهضة القطاعات المختلفة، لافتًا إلى ضرورة دعم القيادة السياسية لتحقيق تلك التطلعات التي يصبو إليها الشعب المصري والمتمثلة في حياة كريمة.

الاقتصاد المصري يسير على خطى صحيحة

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أكد أن الاقتصاد المصري يسير على خطى صحيحة، وأن الدولة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تقويته ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات التي يتعرض لها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مصر مستقبلا.



وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أن المشهد اليوم الذي رأيناه خلال تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، مشهد مشرف ولحظة تاريخية.