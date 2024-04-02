الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مشهد اليوم لحظة تاريخية.. والولاية الجديدة للرئيس فصل آخر من الإنجازات

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

هنأ النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الولاية الجديدة بمثابة فصل جديدة في سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة المصرية قبل 10 سنوات.

 كلمة الرئيس السيسي رسائل طمأنة للشعب المصري حول مستقبل هذا البلد

وأشاد "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، والتي بعث فيها برسائل طمأنة للشعب المصري حول مستقبل هذا البلد، وأن هناك خططًا واضحًا تعمل عليها الدولة المصرية لنهضة القطاعات المختلفة، لافتًا إلى ضرورة دعم القيادة السياسية لتحقيق تلك التطلعات التي يصبو إليها الشعب المصري والمتمثلة في حياة كريمة.

 الاقتصاد المصري يسير على خطى صحيحة

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أكد أن الاقتصاد المصري يسير على خطى صحيحة، وأن الدولة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تقويته ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات التي يتعرض لها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مصر مستقبلا.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أن المشهد اليوم الذي رأيناه خلال تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية،  مشهد مشرف ولحظة تاريخية.

النائب شحاته أبو زيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة الولاية الجديدة

مواد متعلقة

برلماني: خطاب تنصيب الرئيس السيسي يكتب تاريخًا جديدًا في عمر الوطن

نص كلمة رئيس النواب خلال جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسى

علاء عابد: تنصيب الرئيس السيسى لولاية ثالثة بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدءوب

هالة أبوالسعد: الجميع خلف الرئيس السيسى لاستكمال مشوار الإنجازات

"سياحة النواب": حفل تنصيب الرئيس خير بداية لدخول مصر عهد الجمهورية الجديدة

عبدالوهاب خليل يهنئ الرئيس السيسى بالولاية الجديدة: ندعم مسيرة البناء والتنمية

برلمانية: الرئيس السيسى سطر إنجازات هائلة فى شتى المجالات على مدار 10 سنوات

برلمانية: مصر شهدت إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

عاجل|خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

"نتنياهو" عن قتل موظفى المطبخ العالمى: غير مقصود

الحديقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تحفة خضراء تُبهر العالم

استمرار حبس عاطل اغتصب معاقة ذهنيًا فى نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق