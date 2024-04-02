الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر شهدت إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس

أكدت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت سنوات من الإنجاز والطفرة التنموية تجسدت على أرض الواقع، وعاشتها مصر في كل المجالات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، فالرئيس مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج، وبما يحقق للمصريين مزيدًا من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أن الدولة شهدت أيضًا إنجازات فى العديد من القطاعات، من بينها مشروعات البنية التحتية من طرق وإنشاءات تساعد الدولة لأن تكون رقمًا هامًا في الممرات الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب طرقًا للربط بين الموانئ ومراكز التصنيع، وأيضًا المساعدة في مجال السياحة والاقتصاد بشكل كبير جدًا، كما أن الإنجاز الأكبر، وهو  محاربة الإرهاب، هو ما ساعد فى توفير بيئة مواتية للسياحة والاستثمارات، وكل ذلك في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.

وأشارت هناء أنيس إلى أن مصر شهدت أيضًا التوسع في الرقعة الزراعية عمومًا، مثل مشروع المليون فدان، وتبطين الترع، ومشروع الدلتا الجديدة، وجميعها مشروعات تنعكس بالإيجاب على الأمن الغذائي المصري.

وأردفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائمًا على التأكيد على أن حجم الإنجازات الذي تم لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه، ودائما هناك تطلع للأفضل والعمل بالتوازي بين الإصلاح السياسي والمشروعات التنموية الضخمة، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة هي فترة النضج التنموي واستكمال ما بدأه الرئيس منذ 10 سنوات فى وضع أساس الجمهورية الجديدة القائمة على توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمعيشة المصريين نحو مستقبل أفضل، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصري في شتى المجالات، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، وإصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي على العبور بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة.

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