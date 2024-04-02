الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"شباب النواب": خطاب السيسي يعكس قوة الدولة ومراسم التنصيب تدعو للفخر

د.محمود حسين
د.محمود حسين

هنأ د.محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارجالرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

قال حسين: “في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم إن خطاب الرئيس بعد بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة فى علاقات مصر الخارجية وحماية الأمن القومى ومقدرات الوطن، وأيضًا على الصعيد السياسى والاقتصادى، فضلاً عن إجراءات الحماية الاجتماعية”.

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منطقة ملتهبة بالصراعات

وأكد رئيس لجنة الشباب بأن مراسم التنصيب ومشهد أداء الرئيس حلف اليمين أمام مجلس النواب أمر يدعو للفخر والتباهي باستقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات والنزاعات والحروب الأهلية، ودولٌ محيطة لا تزال غير قادرة على استكمال بنيانها السياسي منذ سنوات عدة.

إنجازات غير مسبوقة 

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة ولم لن يكن يُخيل لأحد أن تتحقق فى عصور بالكامل، وكان الرئيس حريصًا طوال الوقت على سرعة الانتهاء من المشروعات فى مختلف القطاعات للنهوض بالصناعة وتحقيق.

أشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج إلى أن ملف المصريين المقيمين بالخارج شهد اهتمام غير مسبوق من الرئيس ونجح في ربطهم بوطنهم الأمن من خلال إنشاء وزارة الهجرة للاهتمام بشؤونهم وتقديم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، مؤكدًا أن أبناءنا في الخارج يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

وأشاد حسين بكلمة الرئيس السيسي اليوم الذي قدم خلالها كشف حساب عن مسيرة الإصلاح خلال السنوات العشر الماضية، وحجم التحديات التي مرت بها مصر، وكذلك جهود استعادة هيبة سياسة مصر الخارجية، والتأكيد على نهج قيادته في توحيد وتقوية البنيان الداخلي حيث كان وسيظل الضمانة الوحيدة للتغلب على أي مشكلات.

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