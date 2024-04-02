الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

الجبلاوى: يوم تاريخى لن ينساه المصريون وخطاب الرئيس السيسى اتسم بالمصارحة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن العاصمة الإدارية نجحت اليوم في جذب أنظار العالم لها،  بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية في أولى جلساته بالعاصمة، قائلًا: يوم تاريخي لن ينساه المصريون.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له، أن النواب كانوا في حالة من الدهشة والفرحة لما شاهدناه اليوم بـالعاصمة الإدارية من إنجازات ملموسة على أرض الواقع بخلاف تصميم مبانٍ معمارية تنافس بها عالميًا، قائلًا: العاصمة الإدارية شرف لكل مصري ومصرية، فعلينا جميعًا أن نفتخر بهذا العمل المتميز في وقت بسيط وفي ظل ظروف اقتصادية يعاني منها العالم أجمع.

وشدد، على أن الرئيس السيسي دائمًا ما تتسم خطاباته بالمصارحة والشفاهية والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التى تواجه الدول، ويعلن بكل شجاعة عن الخطوات والإجراءات المتبعة للخروج من الأزمة وهو ما جعله قادرًا على إزالة أي تحديات أو معوقات من أجل تحقيق نهضة حقيقية شاملة كافة المجالات والقطاعات.

وأشاد الجبلاوي بكلمة الرئيس أمام البرلمان اليوم بشان أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، من خلال  تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

النائب محمد الجبلاوي حلف الرئيس السيسي خطاب الرئيس العاصمة الإدارية تصميم مباني معمارية

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