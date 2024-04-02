الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بعد حلف اليمين الدستوري.. نيفين الكاتب: يوم تاريخي وأسطوري في أولى أيام الجمهورية الجديدة

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

قالت النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن ما حدث بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية اليوم والذي شهد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستوري لولاية جديدة، يعتبر يوم تاريخي وأسطوري في تاريخ مصر.

وأضافت الكاتب خلال تصريحات لها اليوم أن اليوم بمثابة أولى أيام الجمهورية الجديدة، واليوم شهد أولى جلسات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن خطاب الرئيس الذي ألقاه أمام النواب بعد حلف اليمين يؤكد أننا أمام نهضة حقيقية بجميع المجالات للنهوض بالصناعة والاقتصاد المصري.

وأفادت بأننا سعداء بكل التنمية العظيمة التي شهدتها الدولة وخاصة العاصمة الإدارية وما بها إنجازات لأن العاصمة الإدارية كانت عبارة عن صحراء ولكن ما حدث بها خلال أوقات قليلة غيرت شكل الخريطة تماما إلى حسن وإبداع وتطوير لم يسبق له مثيل، قائلة: “فهي مدينة على أعلى مستوى ونحن فخورين كل الفخر”.

وأشارت إلى أنه كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن هناك اهتماما ونهضة حقيقية بالصناعة والزراعة والاقتصاد وكلها أمور تبشر بالخير والتفاؤل من أجل مستقبل مشرق.

النائبة نيفين الكاتب مجلس النواب ولاية جديدة خطاب الرئيس العاصمة الإدارية

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