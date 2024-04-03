الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تعليم الشيوخ" تشيد بخطاب تنصيب الرئيس وملامح ومحددات العمل الوطني

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس يحترم شعبة ويعمل من أجله وهو عهد ووعد قطعة على نفسه خلال خطاب التنصيب أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال دعبس، إنه لم يكن متفاجئا، إن يستهل الرئيس بيانه بشكر الشعب المصري وتقديم التحية له لأن تلك هي سمات القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي الذي وجه التحية  والشكر والتقدير لشعب مصر العظيم.

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استكمال مسيرة بناء الوطن

كما جدد الرئيس العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة، لبناء الجمهورية الجديدة من خلال بناء دولة حديثة ديمقراطية ومتقدمة في شتي المجالات، خاصة وأن خيار التنمية وبناء الإنسان والأمن والاستقرار هو الخيار الأول للرئيس، فعلى الرغم من كل الظروف المعاكسة والتي يموج بها العالم والمنطقة إلا أنه نجح بالخروج إلى بر الأمان وعمل بكل قوة لبناء دولة وجمهورية جديدة في ظل تحديات جسام.

ملامح ومستهدفات العمل الوطني

وثمن دعبس ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت في خطاب الرئيس أمام نواب الشعب بعد أداءه اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن الرئيس وضع يده على الجرح للعمل على معالجتة من خلال العمل الجاد والفعال سواء من حيث علاقة مصر بدول العالم أو من خلال دعم وتنمية الاقتصاد القومي على أسس وقطاعات ومستهدفات برؤية وطنية أو من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري ومحدداته، ولذلك أعلن الرئيس عن 5 محاور رئيسية تحدد أهم ملامح العمل الوطني وهي محاور في غاية الأهمية وتشمل العديد من الأمور والملفات والقطاعات المختلفة داخليا وخارجيا واهما الحفاظ على أمن الوطن والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطريقة تعامل مصر مع القضايا الإقليمية والعالمية وكذلك مع دول العالم المختلفة والاستفادة من ثروات مصر بطريقة مثلى وعلى رأسها العنصر البشري والكادر البشري والاهتمام ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كل الخدمات المتميزة له من صحة وتعليم وغيرها من تلك الخدمات، كما أن الرئيس أرسل رسالة واضحة المعالم من خلال الاهتمام بمخرجات الحوار والوطني.                     

الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل التنصيب ولاية رئاسية جديدة بناء الدولة المصرية رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ

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