الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": خطاب تنصيب الرئيس خارطة طريق جديدة للدولة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال طارق الديب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل التنصيب بمثابة خارطة طريق جديدة للدولة المصرية، وتضمن العديد من الرسائل المباشرة بشأن ضرورة مشاركة المصريين وتكاتفهم في بناء الدولة المصرية واستكمال ما تحقق من إنجازات.

وأشار الديب إلى أن الخطاب، الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، اتسم بالمصارحة والمكاشفة كعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاباته، إضافة إلى أنه تضمن رسائل طمأنة للمصريين حول الأوضاع الجارية، وقدرة الدولة المصرية على تخطى الصعاب، وامتلاك مصر مفاتيح النجاح في كل المجالات، لافتًا إلى أن الرئيس أعلن فى ولايته الجديدة عن استكمال مسيرة التنمية التى بدأها عام 2014، وتحقيق رؤية مصر 2030.

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الإصلاحات الاقتصادية 

وتابع طارق الديب: "الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن في خطابه أيضًا عن العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية، هذا على الرغم من النجاحات غير المسبوقة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وكل القطاعات على مستوى الجمهورية".

استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى، والسيطرة على معدلات التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، وتوطين الصناعات الثقيلة، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بكم الإنجازات التي شهدتها ولا تزال الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان لها دور كبير في استعادت الدولة المصرية دورها الريادى، وأصبحت قِبلة للمستثمرين.

حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل التنصيب رؤية مصر 2030 الحماية الاجتماعية

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