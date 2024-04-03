الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الباز: مراسم تنصيب الرئيس أختيرت بسيطة مراعاة لأهل غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن مراسم تنصيب الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يوم غير منفصل عما سبقه من أيام، فهو مرتبط بـ 10 سنوات مضت منذ يونيو 2014 حينما تولى السيسي الرئاسة.

وأكد في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أن هذا التنصيب لم يكن بع غلطة، لأنه نتاج نظام يعمل على مدار الوقت على التفاصيل، ولتصدير صورة الجمهورية الجديدة للعالم، حيث يتناسب الأداء نفسه مع الفكرة.

وتابع: "هناك جزأين للحدث، إن الرئيس السيسي تحدث أمس عن خطة من 7 محاور للمستقبل، وبعض الناس قالت مفروض خطاب التنصيب يبقى في زي كشف حساب عما مضى، والحديث عن المستقبل، وهذا مما حدث ولايمكن عزله عما حدث في مؤتمر "حكاية وطن" واللي كان زي تجريدة للـ 10 سنوات الماضية.

وواصل: "منهج الدولة المصرية الآن مُتصل وله رؤية شاملة تُحرك النظام الوطني"، مشيرًا إلى أن اختيار بساطة حفل التنصيب جاء وفقًا لقرار الرئيس السيسي، نظرا لما يحدث من تربص دائم للدولة المصرية، مراعاة لما يحدث في غزة بجانب الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن القيمة في الحدث ذاته، لافتا إلى أن إخراج اليوم بهذه الصورة فيه شكل من أشكال المسؤولية الوطنية بشكل كبير.

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