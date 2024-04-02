الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "قوي عاملة النواب": خطاب الرئيس السيسي شمل خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انطلاق الولاية الرئاسية الثالثة.

وأكد "عبد الفضيل" أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، تاريخي بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة.

وقال: إن الرئيس السيسي حدد أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة في 7 نقاط تمثلت في، أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، وترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، واستمرار وتعميق الحوار الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في محاور التنمية، وتبني إصلاح مؤسسي شامل، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصات برنامج " تكافل وكرامة"، وتبني استراتيجية تعظيم موارد مصر الاقتصادية، والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن  خطاب الرئيس السيسي كان  واضحا واتسم بالمكاشفة والمصارحة، وأرسل العديد من الرسائل لطمأنة الشعب المصري حول ما تمر به البلاد، وامتلاك الدولة المصرية مفاتيح النجاح في كافة المجالات.

ونوه إلى أن مسيرة الرئيس السيسي خلال 10 سنوات مضت، كانت حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان والدولة وتقوية مؤسساتها الوطنية، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته، مهنئا الرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة جديدة تبدأ مصر معها مرحلة أخرى من التحديات التي تواجهها إدارة حكيمة تتمتع بها القيادة المصرية.

خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل التنصيب ولاية رئاسية جديدة خارطة طريق العمل الوطني

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