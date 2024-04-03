رسميًا.. تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج بحضور وزير الرياضة ونواب البرلمان

شهدت احتفالية تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مشاركة واسعة من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان.

وقال "صبحي"، خلال حفل تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن الوزارة حريصة على دعم الاتحاد، خاصة أن القيادة السياسية تعطي اهتمامًا خاصًا لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن، مؤكدًا أن فكرة تأسيس اتحاد شباب المصريين يحقق هدفًا مهمًا من خلال الربط بين الوطن الأم والمصريين بالخارج، وهو ما سيتم تفعيله من خلال مجلس إدارة الاتحاد بوضع تصورات ورؤية لإتاحة المشروعات التي تجذب أبناءنا بالخارج.

وأشار إلى أن اتحاد الشباب إحدى الأذرع، التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مصالح أبناء مصر، لافتًا إلى أن تدشين الاتحاد يأتي مع مناسبة سعيدة وأيام مباركة، لا سيما أنه جاء مع تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة فضلًا عن أيام العشر الأواخر في رمضان، مؤكدًا أن ما شاهده الجميع في العاصمة الإدارية من منشآت ومبني البرلمان أمر مبهر للجميع.

من جانبه، بعث الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تنصيبه رئيسًا لمصر لفترة جديدة، ليستكمل ما بدأه من مشروعات عملاقة مشيدًا بالطفرة التي حدثت في مصر، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بكل فئات الشعب، ومنهم الشباب والمصريون فى الخارج.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعطت اهتمامًا غير مسبوق للمصريين بالخارج، ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق.

وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامها بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج.

وأشاد "حسين" بجهود الجاليات المصرية وأعضاء اتحاد المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر، حيث حرصوا علي الوقوف خلف القيادة السياسية والمشاركة بقوة في الانتخابات في صورة عكست شكلًا حضاريًا عن الدولة المصرية.

كما أشاد بجهود وزارة الشباب في دعم الاتحاد وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة؛ من أجل أن يقوم الاتحاد بواجباته، منوهًا إلى نجاح أعضاء الاتحاد فى إدارة الانتخابات الرئاسية، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة، والجهات المعنية؛ لحشد أبناء مصر فى الخارج.

من جانبه قال الإعلامي علاء خليل إن الاتحاد سيفعل نشاطه بتوقيع بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وجميع الوزارات المعنية بالمصريين في الخارج والجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد، والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم، من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة، وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يعيشون فيها.

وأكد المهندس أمجد المناوي وشريف النسيري ومحمد شحاتة، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أن أهداف الاتحاد تتصمن أيضًا، العمل على ربط الشباب المصرى ببعضهم البعض خارج الوطن؛ لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم، والاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب المصرى، ومن تجاربهم الشخصية، فضلًا عن المساعدة على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل، من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية.

من جانبه، أكد أحمد عزام، المدير التنفيذى للاتحاد والدكتور أحمد نظمي أن الاتحاد يسعى إلى ربط الشباب المصرى ببعضهم البعض خارج الوطن، لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصية، فضلا عن المساعدة على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية.