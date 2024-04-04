سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر

سجل سعر الدولار في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، بينما سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري على شاشات البنك المركزي المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-4-2024 في مصر .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 47.25 جنيه 47.35 جنيه سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.25 جنيه 47.35 جنيه سعر الدولار اليوم في بنك عودة 47.25 جنيه 47.35 جنيه سعر الدولار اليوم في بنك فيصل 47.25 جنيه 47.35 جنيه سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 47.25 جنيه 47.35 جنيه

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعرالدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 47.36جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB): 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي (CIB): 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم