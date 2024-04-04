الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، بينما سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري على شاشات البنك المركزي المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-4-2024 في مصر .

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري47.25 جنيه 47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية47.25 جنيه47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك عودة47.25 جنيه47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل47.25 جنيه47.35 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة47.25 جنيه47.35 جنيه

 

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعرالدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 24 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-4-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 47.36جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار اليوم البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB): 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي (CIB): 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.3474 جنيه 47.4474 جنيه
يورو51.0358 جنيه51.1531 جنيه
جنيه إسترلينى59.5441 جنيه59.7031 جنيه
فرنك سويسرى52.1046 جنيه52.2434 جنيه
100 ين يابانى31.2009 جنيه31.2730 جنيه
ريال سعودى12.6219 جنيه12.6506 جنيه
دينار كويتى153.7753 جنيه154.3006 جنيه
درهم اماراتى12.8907 جنيه12.9214 جنيه
اليوان الصينى6.5435 جنيه6.5574 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الريال السعودي اليوم 24 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترليني خلال تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم جنيه استرليني دينار كويتي درهم اماراتي البنك الأهلي بنك مصر

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