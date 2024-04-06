"الحرية المصري": كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تمثل خارطة طريق مستقبل مصر

أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افطار الأسرة المصرية اتسمت بالشفافية والوضوح؛ وتضمنت خارطة طريق حول مستقبل الدولة المصرية خلال الولاية الرئاسية الجديدة.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن كلمة الرئيس تضمنت تجديد العهد والوعد من جانب القيادة السياسية على رعاية مصالح الشعب؛ والحفاظ على سلامة اراضيه؛ والعمل بتفان والاجتهاد لأقصى قدر ممكن لأن تكون مصر في صدارة الأمم؛ وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل؛ وتوفير الحياة الكريمة للشعب؛ والحفاظ على الأمن القومي؛ وريادة مصر إقليميا ودوليا.

ورحب رئيس حزب الحرية المصري؛ برؤية القيادة السياسية بالاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودعم القطاع الخاص؛ مؤكدا أن الرئيس حريص على دعم الفئات الأولى بالرعاية من توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن دعم القيادة السياسية لحالة الانفتاح والإصلاح السياسي؛ واستمرار جلسات الحوار الوطني حول أولويات المرحلة الراهنة يمثل نقطة تحول إيجابية في جميع المسارات السياسية؛ وخصوصا أن الرئيس وجه الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ وهو ما يعطي ثقة كبيرة بأهمية الحوار الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن بناء الانسان على رأس اولويات القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والعزب والنجوع؛ وتحسين بيئة التعليم؛ وتقديم خدمات طبية وسكن كريم يليق بأبناء الشعب المصري.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رسالة مهمة للخارج بأن مصر مستمرة سياسات الاتزان الاستراتيجي تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة.. في مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري.. والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل.. ودعم مؤسسات الدول الوطنية.. واحترام إرادة الشعوب.