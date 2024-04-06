السبت 06 أبريل 2024
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سياسي

قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمصارحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن أن حفل إفطار الأسرة المصرية سنة حميدة سنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد، تؤكد إحساسه بالمواطن البسيط، وحرصه على وحدة المجتمع وتماسكه والتعاون الدائم بين أطيافه وفئاته المختلفة، بما يدعم أمن واستقرار البلاد وتنميتها وبنائها.

وقال عبد الغني في بيان له اليوم، إن رسائل الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة، وهو ما اعتاد عليه مع الشعب بشأن الأحداث الجارية والملفات المطروحة على الساحة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد العديد من الملفات والقضايا في الأونة الأخيرة، أبرزها دعمها للقضية الفلسطينية وجهودها لتعزيز أواصر السلام ودعم الشعب الفلسطيني ومد أهالي غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وهو من أبرز الملفات والرسائل التي أكد عليها الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

 

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وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن من بين مكاشفات ومصارحات الرئيس السيسي للشعب المصري، هو تأكيد على أن ما تشهده مصر من أحداث وإنجازات كانت هي ثمار سواعد أبناء المصري الذين شقوا الصخر بروح وطنية عالية، سجلت التاريخ وصنعت الحضارة في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى تأكيده استمرار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي بهدف إفادة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وثمّن عبد الغني تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، ودعم تنفيذ مخرجاته وتوصياته بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري، حتى تتمكن مصر من أن تكون في صدارة الأمم، تنعم بالتقدم والازدهار، وتقهر التحديات والأزمات، وينعم شعبها بالاستقرار والتنمية والرخاء.

رشاد عبد الغني عبد الفتاح السيسي استقرار البلاد قيادة البلاد مستقبل وطن

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