قيادى بـ"مستقبل وطن": الجماعة الإرهابية صاحبة تاريخ طويل من المتاجرة بالقضية الفلسطينية

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية من دأبها الخداع والمكر وتشويه الحقائق، وإثارة الفتن، وإصدار الأكاذيب، وتبني رفع رايات الفرقة.

محاولة خبيثة تستهدف تحقيق انتصار وهمي يعيدها للمشهد من جديد

وأضاف أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، أن استمرار وسائل الإعلام المشبوهة في تشويه صورة مصر ودورها العظيم فى فلسطين ما هو إلا محاولة خبيثة تستهدف تحقيق انتصار وهمي يعيدها للمشهد من جديد، مؤكدًا أن الشارع المصري بدد حلم هذا الفصيل في العودة.

الإخوان يتلاعبون على أحبال عاطفة ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية للصعود من جديد

وأوضح أن الإخوان يتلاعبون على أحبال عاطفة ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية للصعود من جديد، وبث سهام الفرقة في الأوطان، مشيرا إلى أن لها تاريخا طويلا من المتاجرة بالقضية وكافة القضايا الوطنية من أجل مصالحها الشخصية الضيقة.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أنه لا ينكر دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها إلا جاحد أو حاقد ومغيب عن الواقع؛ فمصر تقدم ملحمة تاريخية موثقة، وتمارس دورها الراسخ الداعم لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.