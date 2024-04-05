الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": الجماعة الإرهابية صاحبة تاريخ طويل من المتاجرة بالقضية الفلسطينية

عبدالله السعيد، أمين
عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن،

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية من دأبها الخداع والمكر وتشويه الحقائق، وإثارة الفتن، وإصدار الأكاذيب، وتبني رفع رايات الفرقة.

محاولة خبيثة تستهدف تحقيق انتصار وهمي يعيدها للمشهد من جديد

وأضاف أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، أن استمرار وسائل الإعلام المشبوهة في تشويه صورة مصر ودورها العظيم فى فلسطين  ما هو إلا محاولة خبيثة تستهدف تحقيق انتصار وهمي يعيدها للمشهد من جديد، مؤكدًا أن الشارع المصري بدد حلم هذا الفصيل في العودة.

الإخوان يتلاعبون على أحبال عاطفة ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية للصعود من جديد

وأوضح أن الإخوان يتلاعبون على أحبال عاطفة ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية للصعود من جديد، وبث سهام الفرقة في الأوطان، مشيرا إلى أن لها تاريخا طويلا من المتاجرة بالقضية وكافة القضايا الوطنية من أجل مصالحها الشخصية الضيقة.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أنه لا ينكر دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها إلا جاحد أو حاقد ومغيب عن الواقع؛ فمصر تقدم ملحمة تاريخية موثقة، وتمارس دورها الراسخ الداعم لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب مستقبل وطن جماعة الإخوان الإرهابية اصدار الأكاذيب تشويه صورة مصر فلسطين

مواد متعلقة

بحضور موسى وزهران.. سياسيون وبرلمانيون يُشاركون فى سحور "المصرى الديمقراطى" (صور)

قيادي حزبي: الولاية الجديدة للسيسي ستشهد تطورًا ملحوظًا في عجلة التنمية

"الجيل الديمقراطي" يختتم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

قيادي بـ"مصر أكتوبر": دور مصر محوري ضمن جهود إنفاذ المساعدات إلى غزة

مدحت الكمار: تنصيب الرئيس السيسي لفترة جديدة دفعة للوطن نحو تنمية غير مسبوقة

عضو "خارجية النواب": نطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف إطلاق النار فى غزة

"حماة الوطن" بسوهاج: ولاية الرئيس الجديدة ستكون استمرارا للتنمية وجني الثمار

"المصريين الأحرار": نأمل في استحداث وزارة "الاقتصاد ورأس المال البشري"

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزير المالية: الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" ستُغير وجه مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل