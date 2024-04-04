الخميس 04 أبريل 2024
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سياسي

قيادي حزبي: الولاية الجديدة للسيسي ستشهد تطورًا ملحوظًا في عجلة التنمية

د.محمد كامل صديق
د.محمد كامل صديق

أكد د.محمد كامل صديق، أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي، عضو الهيئة العليا للحزب، أمين لجنة السياسات المركزية، أن الفترة القادمة من الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد تطورًا ملحوظا في عجلة البناء والتنمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك إيمانا بدور أهمية العمل على استمرار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق طموحات المواطن المصري لحياة أفضل وكريمة لكل فئات المجتمع.

وقال أمين الشباب “إن لدينا ثقة لا حدود لها في القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في ولايته الجديدة، لتحقيق الاستقرار للوطن والمواطن، وايجاد حلول عاجله لكافة القضايا التي تعاني منها الدولة”.

وأثنى كامل على خطاب الرئيس في حفل تنصيبه الأخير، مؤكدًا أن الخطاب يحمل الكثير من الطمأنينة للشعب المصري وأن المرحلة القادمة مرحلة جني الثمار لما حققته الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات تنموية في شتي ربوع مصر لتحقيق رؤية مصر 2030 وجعلها في مقدمة الأمم.

أضاف عضو الهيئة العليا للحزب أن هنالك الكثير من التغيرات التي ستشهدها الدولة في مختلف مؤسساتها، لتحقيق آمال وطموحات المواطن وهو ما سنشهده قريبا لرفع كفاءة الدولة في مختلف المجالات والمؤسسات.

وأبرزت الصحف والمنصات الإخبارية الدولية وشبكات الإذاعة والتليفزيون العالمية في تقاريرها، مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة؛ وهى المراسم التي جرت في العاصمة الإدارية الجديدة التي أجمعت التقارير الإخبارية على اعتبارها تجسيدًا لمصر المستقبل وتطلعات شعبها العظيم.

حزب الاتحادي الديمقراطي أمين شباب الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030 ف حياة كريمه

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