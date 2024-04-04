الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مصر أكتوبر": دور مصر محوري ضمن جهود إنفاذ المساعدات إلى غزة

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار العداون الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خاصة مع انتهاء شهر رمضان المعظم، ودخول عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة أن دفع مسارات التهدئة للوصول إلى هدنة إنسانية في القطاع ووقف كامل لإطلاق النار.


وأشار “الباز” في تصريحات له، إلى الوضع الإنساني المتأزم في القطاع والذي ازداد سوءًا باستهداف قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 من العاملين في المنظمة الإغاثية، رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي.

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محاكمة المسؤولين الإسرائيليين

ودعا الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر كافة الدول والبرلمانات والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على أعمالهم الوحشية، والعمل على كبح جماح العدوان الصهيوني لإيقاف الحرب على غزة.

الدور المصري في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد  الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبرعلى أهمية وحيوية الدور المصري في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية التي تؤكد تعنت واضح ضد المدنيين في غزة، لتسطر جريمة حرب جديدة للكيان الصهيوني بحق المواطنين العزل، مشيدًا بتحذير الرئيس عبد الفتاح  السيسي من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية.

ومع دخول الحرب الإسرائيلي على  قطاع غزة شهرها السابع، كثفت مصر من جهود الوساطة لوقف دائم لإطلاق النار، ولعبت الدولة المصرية دورًا مركزيًا في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وطرحت الدولة المصرية حلولًا لوقف تدهور وانهيار الأوضاع في قطاع غزة، عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التدمير الواضح الذي طال البنية التحتية في قطاع غزة. 

الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العداون الإسرائيلى قطاع غزة شهر رمضان المعظم عيد الفطر المبارك

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