"الجيل الديمقراطي" يختتم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، مسابقة لحفظة القرآن الكريم طوال شهر رمضان الكريم، بين قري مركز بني عبيد،بقرية الزهيري بمحافظة الدقهلية.

وشهد الحفل توزيع شهادات وجوائز للفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم بحضور الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا للحزب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشخصيات العامة والإعلامية من أبناء الدقهلية.

وحضر من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية المهندس إبراهيم علاء هجرس أمين عام التنظيم للحزب بمحافظة الدقهلية، الشيخ عبد الرحمن زيدان عضو اللجنة الدينية للحزب بمحافظة الدقهلية، الشيخ محمد الفداوي عضو اللجنة الدينية للحزب بمحافظة الدقهلية، والدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية للحزب بالدقهلية، والشيخ محمد عبدالسلام منسق عام المسابقة، وبعض قيادات الحزب بمركز ومدينة بني عبيد والوحدات الحزبية.

دوري لألعاب الذكاء

وكان حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية اقام دوري لألعاب الذكاء طوال شهر رمضان الكريم، بين قري مركز المنصورة بقرية كوم بني مراس بمحافظة الدقهلية.

وشهد النهائي توزيع شهادات وجوائز للفائزين في الدورة الرمضانية بحضور الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية والشخصيات العامة والإعلامية من أبناء مركز المنصورة.