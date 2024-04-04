مدحت الكمار: تنصيب الرئيس السيسي لفترة جديدة دفعة للوطن نحو تنمية غير مسبوقة

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بداية انطلاقة جديدة للوطن إلى آفاق أرحب من التنمية والبناء واستكمال مشاريع وجهود الجمهورية الجديدة.

وأشار “الكمار” في تصريحات له، إلى أنه على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة، نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، بعدما نجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية وبناء مصر الحديثة، وعبور تحديات كبيرة كادت أن تعصف بهذا الوطن لولا وجود قيادة حكيمة وواعية وقادرة على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة في قوة وقدرة المصريين في عبور أي تحديات والخروج منها أقوى، مثلما هو الحال في حضوره وقيادته.

واختتم النائب مدحت الكمار، إنه يتوقع فترة رئاسية جديدة مليئة بالامل والتحدي والعمل، وتعود بالخير على المصريين واستكمال حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرهما.