الخميس 04 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: تنصيب الرئيس نقطة انطلاق للمستقبل.. وكلمته حددت مستهدفات مصر خلال السنوات المقبلة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد مستهدفات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، على هامش كلمته في حفل التنصيب لفترة رئاسية جديدة تمتد لنحو 6 سنوات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي له، اليوم، أن تنصيب السيسي فترة رئاسية جديدة، نقطة انطلاق للمستقبل وتعزيز المكتسبات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي حققها الوطن، خلال السنوات الماضية.

أولوية حماية وصون أمن مصر القومى ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف

وأشار "محسن"، إلى أن الرئيس السيسي حدد مستهدفات مصر على صعيد العلاقات الخارجية، بأولوية حماية وصون أمن مصر القومي ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه.

 العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

 وكذلك استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، وتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء والأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

واختتم النائب أحمد محسن، أن رؤية مصر للحاضر والمستقبل تحت قيادتها منضبطة تماما وواضحة وتحقق تطلعات ملايين المصريين في جمهورية جديدة واعدة، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

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