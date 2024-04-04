الخميس 04 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: خطاب الرئيس السيسى بعد أداء اليمين تأكيد على استكمال البناء

النائب عمر الغنيمي
النائب عمر الغنيمي

قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، تأكيد على استمرار الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

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وأوضح الغنيمي، في تصريحات صحفية له، أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والمكاشفة كعادته، وذلك من خلال توضيحه التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات المختلفة في العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي هو القائد الأجدر على قيادة البلاد في تلك المرحلة الصعب وسط تحديات إقليمية شديدة التعقيد ليواجهها ببصيرة نقية وإرادة صلبة وبثقة لا محدودة في أن شعب مصر يلتف معه في حماية الوطن وأمنه القومي.
وأشار النائب عمر الغنيمي، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار مسيرة الإنجازات العملاقة في جميع مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العقد الماضي.

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ولفت إلى أن جميع الشعب المصري بكافة فئاته سيقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة في مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل.

وتابع النائب عمر الغنيمي، أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات تعد ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار.

وكانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية رئاسية ثالثة، تضمنت تأكيده على أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط مضطرب، وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه.

وقال الرئيس؛ إنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصًا في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصالح هذا الوطن، متسلحًا بعزيمتكم وأصلكم الطيب، ومحافظًا على العهد والوعد لمصر الحبيبة وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى.

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