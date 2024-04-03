الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو تعليم الشيوخ: حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية ثالثة "يوم تاريخى"

اللواء عبد المنعم
اللواء عبد المنعم إمام

هنأ اللواء عبد المنعم إمام، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن الرئيس السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن خطاب الرئيس السيسي بعد تأديته حلف اليمين الدستورية بمثابة إعلان عن الجمهورية الجديدة.

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مجاهد نصار: تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة اللحظة الأهم في تاريخ مصر

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم، إن تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية ثالثة ليبدأ اليوم الأربعاء فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات يوم تاريخي يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة مصرنا الحبيبة الغالية.

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شريف شعبان عن تنصيب الرئيس: إعلان لحقبة جديدة.. وتحول جذرى فى تفكير الإدارة المصرية

أكد عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن أن الرئيس السيسي حقق العديد من المشروعات التنموية القومية الكبري والتي يمكن أن توصف بأنها إعجاز، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، حرص علي القضاء على الفوضى والإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن، وتمكن الرئيس من العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعانى منها الدولة في فترة حكم قوي الشر والظلام، ثم تلاها رؤيته المستقبلية للأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تشمل الاقتصادية والسياسية والتنموية وأيضًا، الملف الأبرز وهو السياسية المصرية الخارجية، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الأزمات في وقت قياسي 10 سنوات لم يشهده تاريخ الدول من قبل.

واختتم النائب عبد المنعم إمام بيانه بالتأكيد علي أن المشهد الحضاري الرائع  والتي شهدته العاصمة الإدارية الجديدة أثناء أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي، يأتي تأكيدًا على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ولاية رئاسية جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب حماة الوطن اللواءعبدالمنعم إمام تنصيب الرئيس

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