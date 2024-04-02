الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: تنصيب الرئيس اليوم حدث تاريخي في تاريخ مصر

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن  تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، جاء نتيجة انتخابات حرة ونزيهة بعد منافسة شريفة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، خاصة وأن هناك ثلاثة أحزاب كانت قد دفعت بمرشحين لها بالانتخابات، موضحا أن الانتخابات لاقت زخم كبير جدا وأحدثت زخما ديمقراطيا في مصر شهدت به المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات ولاحظ الجميع الحضور الكبير من الناخبين أمام اللجان، مؤكدا أن كل ذلك أتى بمصداقية كبيرة لنتائج الانتخابات في صالح الرئيس السيسي.

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برلمانى: خطاب تنصيب الرئيس السيسى يكتب تاريخًا جديدًا فى عمر الوطن

وأوضح أبو هميلة، أن تنصيب الرئيس اليوم يعتبر حدث تاريخي في تاريخ مصر لأنه يأتي في مرحلة تاريخية جديدة وجمهورية جديدة نادى بها الرئيس خلال الفترة السابقة وسيكون أول يوم لها هو اليوم وسيعلن الرئيس السيسي خطواته وخطته خلال المرحلة المقبلة والتي نتمنى أن يكون بها اهتمام كبير ببعض الأنشطة التي تحتاج فيها مصر دفعة قوية خلال الفترة المقبلة كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستغلال هذه الأنشطة في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام.

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المؤتمر: تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة بداية جني ثمار مشروعات التنمية

وأشار أبو هميلة، إلى أنه بالتأكيد هناك بعض الإجراءات التي سيتخذها الرئيس السيسي ننتظرها جميعا مثل تغيير الحكومة أو تعديلها التي ستتولى الفترة القادمة وأيضا إذا كان هناك تغييرات للمحافظين، مؤكدا أن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد كما أن فوزه يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار في كافة المجالات التي بدأها منذ 10 سنوات مضت، مضيفا أن الفترة المقبلة تحتاج جهد كبير لاستكمال المشروعات القومية الكبرى القومية التي أطلقها الرئيس السيسي من أجل بناء الاقتصاد المصري وتنميته وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والدواء وغيرها وتعميق الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب تنصيب الرئيس السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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