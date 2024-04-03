الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة اللحظة الأهم في تاريخ مصر

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أعرب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن سعادته الشديدة بحفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة تمتد لنحو 6 سنوات، قائلا: مرحلة تاريخية جديدة تبدأ في حياة مصر والأمل يحدو ملايين المصرين بمزيد من الإنجازات ومزيد من الأمن  والاستقرار.

وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي أكدت أنه زعيم وطني من الدرجة الأولى لم يغامر بالوطن وحافظ على استقراره وقضى على الفوضى والإرهاب، في وقت تتساقط فيه الدول في المنطقة العربية، علاوة على انتهاجه خطة واضحة للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس حمل رسالة طمأنة للمصريين باستمرار الاستقرار  والأمن وتعزيز حقوق المواطن المصري.

تنصيب الرئيس للولاية الجديدة 

وكشف عضو مجلس النواب، أن تعهد الرئيس بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة يؤكد أن المواطن هو محور سياسات الدولة المصرية في عهد السيسي ومنطلق كل السياسات، مرحبا بوعد الرئيس لاستكمال وتعميق وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة والتعهد بتعزيز مشاركة الشباب فى المرحلة المقبلة، قائلا: إعلان الرئيس الاستمرار فى إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بمثابة توجيه للحكومة الجديدة وخارطة طريق للاستمرار في البناء والعمران.

واختتم النائب مجاهد نصار بالقول، أن لحظة تنصيب السيسي لفترة رئاسية جدية هى الاهم الأن في البلاد، ورسالة للعالم بأن مصر في أمن واستقرار وراء قيادة حكيمة واعية.

من جانبها هنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية ولايته الثالثة، وقالت إن تفانيه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم في ملفات عديدة، كانت الدافع وراء منح تجديد الشعب الثقة فيه لولاية رئاسية جديدة، ولاية تستكمل ما بدأه من إنجازات في مجالات وملفات مختلفة.

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