الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جمعية "رجال الأعمال": أداء الرئيس اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر

الدكتور وليد السويدي
الدكتور وليد السويدي

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مشرفة لمصر وللمصريين حيث تعد أحد أهم مظاهر التنمية العمرانية والحضارية التي تحققت في مصر الحديثة.

 

 

وأكد أن تأكيد الرئيس في بداية ولايته الثالثة على الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع حافز كبير للمستثمرين والشركات المصرية من مختلف المجالات من استشاريين ومقاولين ومطورين وصناع.  

 

وقال السويدي: "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثالثة وندعوا الله أن يسدد خطاه في استكمال مسيرة البناء والإصلاح".

 

وأضاف: “نأمل من الحكومة الجديدة العمل ضمن رؤية مختلفة نوع ما عن الفترات السابقة لتحقيق التنمية واستدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز أكثر على الصناعة والسياحة والزراعة بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري الحيوي لمصر”.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أدار البلاد في فترة كانت هي الأصعب في تاريخ حكم مصر حيث واجه الكثير من العقبات والمشاكل والتحديات الكبيرة على المستوى المحلي والدولي واستطاع التغلب عليها بحب المصريين وتكاتفهم وحرصهم على الأمن والأمان والاستقرار.

 

وأكد أن الرئيس السيسي حقق لمصر العديد من الإنجازات والنجاحات على الساحة الإقليمية والعالمية، كما استطاعت مصر أن تمر بسلام من المخاطر والتحديات الاقتصادية العنيفة على المستوى العالمي.

 

وأشار السويدي، إلى الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر خلال تولي الرئيس الحكم من مشروعات قومية في البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة.

 

وأضاف، أن جميع الشركات المصرية تفتخر بمساهمتها في الإنجازات العديدة والطفرة التي تحققت بالعديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مختلف المستويات.

الانجازات البنية التحتية الصناعة الصناعة والسياحة الحكومة الجديدة الرئيس الاستشارات الهندسية

مواد متعلقة

"صناعة التأمين" تتوقع طفرة هائلة مع بدء الولاية الثالثة للرئيس السيسي

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يلغي الإفطار الجماعي حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23: شكوك حول وفاة قلاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق