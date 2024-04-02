جمعية "رجال الأعمال": أداء الرئيس اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مشرفة لمصر وللمصريين حيث تعد أحد أهم مظاهر التنمية العمرانية والحضارية التي تحققت في مصر الحديثة.

وأكد أن تأكيد الرئيس في بداية ولايته الثالثة على الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع حافز كبير للمستثمرين والشركات المصرية من مختلف المجالات من استشاريين ومقاولين ومطورين وصناع.

وقال السويدي: "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثالثة وندعوا الله أن يسدد خطاه في استكمال مسيرة البناء والإصلاح".

وأضاف: “نأمل من الحكومة الجديدة العمل ضمن رؤية مختلفة نوع ما عن الفترات السابقة لتحقيق التنمية واستدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز أكثر على الصناعة والسياحة والزراعة بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري الحيوي لمصر”.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أدار البلاد في فترة كانت هي الأصعب في تاريخ حكم مصر حيث واجه الكثير من العقبات والمشاكل والتحديات الكبيرة على المستوى المحلي والدولي واستطاع التغلب عليها بحب المصريين وتكاتفهم وحرصهم على الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن الرئيس السيسي حقق لمصر العديد من الإنجازات والنجاحات على الساحة الإقليمية والعالمية، كما استطاعت مصر أن تمر بسلام من المخاطر والتحديات الاقتصادية العنيفة على المستوى العالمي.

وأشار السويدي، إلى الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر خلال تولي الرئيس الحكم من مشروعات قومية في البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة.

وأضاف، أن جميع الشركات المصرية تفتخر بمساهمتها في الإنجازات العديدة والطفرة التي تحققت بالعديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مختلف المستويات.