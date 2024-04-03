الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

شريف شعبان عن تنصيب الرئيس: إعلان لحقبة جديدة.. وتحول جذرى فى تفكير الإدارة المصرية

شريف شعبان
شريف شعبان

أعرب د.شريف شعبان، الباحث في الآثار المصرية، المحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن سعادته بمراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، واصفًا بأنه "إعلان لحقبة جديدة".

وقال شريف، لـ"الدستور": "إن هناك لحظات في تاريخ الوطن تعد علامات فارقة تقف عندها عقارب الزمن، ولي الحظ أن أعيش إحدى تلك اللحظات المتمثلة في مراسم تنصيب الرئيس السيسي وأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في ثوبه الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في ساحة الشعب ورفع علم مصر على أطول سارية في العالم إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية".

 وعن اختيار الرئيس لأداء تلك المراسم التاريخية في العاصمة الجديدة، علق شريف شعبان قائلًا "بمثابة إعلان لحقبة جديدة تتمثل في انتقال مركز الحكم في مصر من القاهرة طيلة ألف عام".

وتحدث الباحث الأثري عن مشاهد من حفل تنصيب السيسي وأهميته حضاريًا  وتاريخيًا، قائلًا: "مثلما قام الخديو إسماعيل بتبني مشروع قومي كبير للنهضة العمرانية وبالتحديد مشروع العاصمة الجديدة  أو القاهرة الخديوية وتحويل مركز الحكم من قلعة الجبل إلى قصر عابدين".

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وأضاف شريف: "جاءت تلك الخطوة الجريئة من الرئيس السيسي لتمثل تحولًا جذريًا في تفكير الإدارة المصرية، حيث الرغبة في الخروج من الدائرة الضيقة وكسر العادات القديمة المتمثلة في شوارع القاهرة المزدحمة ومبانيها الحكومية العتيقة إلى رحلة البناء والتعمير في قلب الصحراء وصناعة عاصمة متطورة تضم أحدث الإمكانيات لتليق بالجمهورية الجديدة". 

وأشار إلى أنه إذا كان حلم الرئيس السيسي، قد تحقق عبر عشر سنوات في رفع مستوى أركان الدولة في ضوء عدة مبادرات مهمة أثرت في حياة المواطن المصري مثل حياة كريمة ومسكن حضاري ووطن آمن مطمئن، فلا بدّ أن نكمل معه ذلك الحلم في الأعوام المقبلة خاصة فيما يتعلق بمبادرات الصحة المتميزة مثل مبادرة 100 مليون صحية ومبادرة نور الحياة ومبادرة التحول الرقمي. 

حفل تنصيب الرئيس السيسي

وعن مطالبه من الرئيس السيسي في ولايته الجديدة، قال شعبان: "أتمنى إحياء مبادرة القراءة للجميع ومكتبة الأسرة وكتاب لكل مواطن، فوطن عظيم يبدأ بمواطن سليم الجسد مستنير العقل"، مؤكدًا: "أرى أن اهتمام القيادة السياسية بالثقافة العامة والفنون قد بدت معالمه في العاصمة الإدارية، حيث مدينة الفنون والثقافة التي تضم متحف عواصم مصر والذي يروي رحلة تنقل عواصم البلاد منذ توحيد  مصر القديمة وحتى اليوم، ودار الأوبرا الجديدة ومكتبة العاصمة الأضخم في مصر وغيرها من المسارح والواجهات الثقافية المعدة على أعلى مستوى". 

د. شريف شعبان: أود الاهتمام بمشروع المكتبات المتنقلة بكل مدينة في ربوع مصر

وعن أحلام الباحث الأثري، لمصر خلال الفترة الرئاسية الثالثة الجديدة للرئيس السيسي، كشف شريف شعبان: أود أن تكون تلك المدينة بمثابة بقعة إشعاع لبقية أنحاء الجمهورية، حيث الاهتمام بمشروع المكتبات المتنقلة بكل مدينة في ربوع مصر وإنشاء سفارات لمكتبة العاصمة في كل محافظة ومدينة كبرى لزيادة الوعي والثقافة لدى شرائح المجتمع المتعددة، وزيادة الاهتمام بقوى مصر الناعمة والمتمثلة في الدراما المصرية وحركة الأدب والنشر والترجمة وقوانين حماية الملكية الفكرية والاهتمام بعيد العلم وتكريم العلماء والمثقفين المصريين باعتبارهم رسل الثقافة ومنارات المعرفة المصرية. 

وتمنى شريف شعبان أن يوفق الله الرئيس السيسي في ولايته الجديدة وأن يوفقه الله على ما أقسم به لصالح البلاد والعباد، وأن يعينه على أداء واجبه الوطني في رعاية مصالح مصر في الداخل والخارج. 

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