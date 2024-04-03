الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائب: تنصيب الرئيس لولاية جديدة يشيع الأمل في نفوس المصريين

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم

هنأ النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، جموع المصريين بمناسبة تنصيب السيسي رسميًا عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا: تهل فترة من الأمل والأمن والاستقرار للوطن.

وقال نسيم، في تصريحات اليوم، إن وجود السيسي على رأس الحكم اجهض مؤامرة ضخمة على الوطن منذ 2013، كما أن النقلة التي احدثها في البلاد غير مسبوقة، سواء في التنمية الشاملة أو في وضع أسس ومشاريع الجمهورية الجديدة، ولحظة باعلان انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الجمهورية المصرية جاءت عبر الاستقرار والنجاح في تخطي التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

txt

نادر نسيم: القمة المصرية الأوروبية رفعت العلاقات إلى المستوى الاستراتيجى

txt

نادر نسيم: مصر حذرت إسرائيل من ارتكاب خطيئة كبرى بتوسيع عملياتها العسكرية فى رفح

أشار وكيل دينية الشيوخ إلى أن ملايين المصريين يتطلعون للفترة الرئاسية الجديدة، وهم يرون بأعينهم الفوضى والدمار وانهيار الأوطان والمؤسسات في دول الجوار، انطلاقا من حرصهم على وطنهم.

وشدد نائب بني سويف على الثقة التامة في أن تشهد الفترة المقبلة، تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تستمر سياسة الترشيد الحكومي، ودراسة الأولويات.

واختتم نسيم بأن الرئيس السيسي يبدأ فترة رئاسية جديدة عقب الخروج من عنق الزجاجة اقتصاديا، عقب صفقة مشروع رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف، ما يدشن مرحلة من الأمل للمصريين جميعا، تحت قيادة واعية وحكيمة.

النائب نادر يوسف نسيم السيسي مجلس الشيوخ اللجنة الدينية اليمين الدستورية ملايين المصريين

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مدينة المال والأعمال.. «الدستور» تنشر تفاصيل تحول مركز الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة: تابعة للقاهرة بقرار حكومى

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين:.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى