الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نادر نسيم: القمة المصرية الأوروبية رفعت العلاقات إلى المستوى الاستراتيجى

نادر نسيم
نادر نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة، حققت أهدافها تماما سواء في ترفيع العلاقات بين الجانبين للمستوى الاستراتيجي، أو الإعلان عن حزمة تمويلية ضخمة لمصر في شكل قروض واستثمارات.

ولفت نادر نسيم، في تصريحات له، إلى أنه ما كان لهذه القمة أن تعقد في القاهرة بكل هذا الزخم وبحضور زعماء أوروبيين كبار، لولا مكانة وريادة مصر وتقدير أوروبا الدور الذي تبذله القيادة السياسية عربيا وعالميا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة المصرية الأوروبية، تمثل نقلة حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودليل قوي على مكانة الدولة المصرية إقليميا أو دوليا، ما يؤكد قوة ومكانة مصر بين الدول، وقدرة الرئيس السيسي على استعادة الريادة المصرية عربيا وعالميا.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن القمة المصرية الأوروبية استطاعت أن تقترب من ملفات كثيرة ملحة منها، العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، والأوضاع الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة، ما يؤكد أهميتها الشديدة في هذا التوقيت.

القمة المصرية الأوروبية النائب نادر نسيم إخلاء مبنى مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. 45 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب مع قرب ختام تعاملات الإثنين

عاجل.. ما بعد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.. استقرار الاقتصاد.. والحفاظ على مصر «رمانة الميزان»

متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر