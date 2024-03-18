نادر نسيم: القمة المصرية الأوروبية رفعت العلاقات إلى المستوى الاستراتيجى

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة، حققت أهدافها تماما سواء في ترفيع العلاقات بين الجانبين للمستوى الاستراتيجي، أو الإعلان عن حزمة تمويلية ضخمة لمصر في شكل قروض واستثمارات.

ولفت نادر نسيم، في تصريحات له، إلى أنه ما كان لهذه القمة أن تعقد في القاهرة بكل هذا الزخم وبحضور زعماء أوروبيين كبار، لولا مكانة وريادة مصر وتقدير أوروبا الدور الذي تبذله القيادة السياسية عربيا وعالميا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة المصرية الأوروبية، تمثل نقلة حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودليل قوي على مكانة الدولة المصرية إقليميا أو دوليا، ما يؤكد قوة ومكانة مصر بين الدول، وقدرة الرئيس السيسي على استعادة الريادة المصرية عربيا وعالميا.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن القمة المصرية الأوروبية استطاعت أن تقترب من ملفات كثيرة ملحة منها، العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، والأوضاع الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة، ما يؤكد أهميتها الشديدة في هذا التوقيت.