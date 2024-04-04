الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بحضور موسى وزهران.. سياسيون وبرلمانيون يُشاركون في سحور "المصرى الديمقراطى" (صور)

جانب من حفل السحور
جانب من حفل السحور

وصل منذ قليل، عدد من الشخصيات السياسية والعامة للمشاركة في حفل السحور الرمضاني الذي ينظمهالحزب المصرى الديمقراطى برئاسة فريد زهران، في أحد النوادى النقابية بمحافظة الجيزة.

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ويشارك في حفل السحور كل من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمفكر السياسي د. حسام بدراوى، وحمدين صباحى عضو مجلس النواب السابق، والنائب ايهاب منصور، والنائب محمود سامى، والنائبه مها عبد الناصر، والنائبة أميرة صابر، والبرلماني السابق محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الإتحاد، وباسم كامل الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، والحقوقي عصام شيحة، كما يشارك في الحفل عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

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الشخصيات السياسية السحور الرمضاني فريد زهران محافظة الجيزة عمرو موسى

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