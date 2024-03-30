"المصرى الديمقراطى": منظومة الصحة فى عهد الرئيس السيسى شهدت جهودًا لا يمكن إنكارها

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن منظومة الصحة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت اجتهادات لا يمكن إنكارها وظهر هذا جليًا في كثير من المبادرات وعمليات الصيانة والتطوير لكثير من المستشفيات، ولكن ما زال هناك عدم رسم سياسة واضحة متكاملة ومتشابكة بين وزارة الصحة وباقي الوزارات، مما يجعل أي تحرك اجتهادات فردية.

النهوض بقطاع الصحة

ولفت منصور، في تصريحات خاصة، إلى أن ملف الصحة بحاجة إلى إعادة نظر ورسم سياسات جديدة قادرة على تحقيق التكامل مما يسفر عن نتائج إيجابية يمكن من خلالها النهوض بقطاع يعد من أبرز وأهم القطاعات التي توجد في أي دولة، وأن تطويره يعكس تحضر واهتمام المجتمع.

وطالب بضرورة إعادة النظر في بعض الملفات الصغيرة داخل قطاع الصحة، أبرزها المستشفيات المغلقة، والمستشفيات التي لا تعمل بكفاءة كاملة رغم توافر المبنى والأجهزة والطاقم البشري الطبي، إلا أن هناك بعض الأمور تعطل تشغيلها أفضل تشغيل.

التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي، طالب المهندس إيهاب منصور بضرورة أن يكون هناك جدول زمني ملزم لتشغيل المنظومة في المحافظات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في ملف الأدوية والعمل على توفيرها وخاصة المستوردة.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبرى تم بذلها في مجال تصنيع الأدوية وهذه طفرة غير مسبوقة، ولكن تستدعي إعادة نظر مختلفة في السياسات المتبعة لضمان توافر كل أنواع الأدوية واستكمال خطى التصنيع المحلي.