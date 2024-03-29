السبت 30 مارس 2024
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سياسي

برلماني: الرئيس السيسي قدم نموذجا فريدا في العمل والإنجاز خلال 10 سنوات

النائب محمود توشكي
النائب محمود توشكي

قال النائب محمود توشكي عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال 10 سنوات حكم فيها مصرن أن يقدم نموذجًا فريدًا من العمل الجاد والإنجازات الملموسة على أرض الواقع والتي شملت كافة المجالات والمحاور الاستراتيجية، دون تفضيل ملف على حساب آخر، وهو ما ميز تلك الحقبة، التي تبدأ تحديًا جديدًا مع حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة خلال أيام قليلة.

ولفت "توشكي"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه خلال 10 سنوات فقط استطاع الرئيس السيسي أن يحول مصر من مجرد بلد منهار بلا مؤسسات إلى دولة قوية تمتلك مشروعات ضخمة وعالمية، وذلك بعدما سار الرئيس وفق خطط واضحة نحو تحقيق حلمه بتأسيس الجمهورية الجديدة، فاستطاع بذلك أن تؤسس الدولة المصرية اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة، قادر على صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، موضحًا ان الرئيس بدأ اولا بتثبيت أركان الدولة ومن ثم إعادة بناء مؤسساتها الوطنية، فأحدث ذلك نهضة تنموية كبرى عبر إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن جوانب التنمية في عهد الرئيس السيسي اتسعت لتشمل جوانب عديدة، سواء من الناحية الاقتصادية، حيث حققت مصر خلال تلك الفترة أكبر معدل استقطاب للاستثمارات الكلية التي تجاوزت حاجز التريليون جنيه، رغم ما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تديات، كما شمل هذا الملف التنموي تمكين للقطاع الخاص، وحاليًا مصر تتوسع فيه بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

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وأشار النائب إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية، كان هناك تركيز غير مسبوق لعى ملف بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستويات المعيشية الخاصةب المصريين، فكان إطلاق مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات الصحية والتعليمية، والتي أحدثت شكلًا من أشكال التغيير في واقع حياة المصريين، خاصة في ريف مصر.

واختتم النائب محمود توشكي: "هكذا كانت فترة حكم الرئيس السيسي خلال ولايتين الأولى والثانية، شاملة لكافة النواحي التنموية، كي ترسم للمصريين طريقًا جديدًا، وترسم لمصر طريقها نحو العالمية والحداثة، استنادًا لبرنامج إصلاح شامل يضمن للمصريين حياة كريمة".

النائب محمود توشكي السيسي مشروعات ضخمة المصريين الإنسان المصري

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