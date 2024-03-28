الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار": خطة شاملة وتدريبات لأمانة العمل الجماهيرى لتعزيز التواصل الفعال مع الشارع

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

يواصل حزب المصريين الأحرار، تكثيف جهوده على مختلف الأصعدة، إيمانًا منه بأهمية التواجد الفاعل في المجتمع وتعزيز قيم التكافل وخدمة المواطنين، والتواصل الفعال مع واقع الشارع المصري.

وقال ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، في تصريحات خاصة، إن هناك إعدادا لخطة شاملة وتدريبات متخصصة لأمانة العمل الجماهيري لتعزيز التواصل الفعال مع الشارع ومحاكاة الواقع، تُوسع الحزب دائرة تواجده في مختلف المحافظات من خلال إعداد هيكلة تنظيمية شاملة، وتوظيف الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات وفقًا لمعايير علمية ودقيقة وتقارير دورية.

وأوضح أن رئيس الحزب وزع المهام لأعضاء المكتب السياسي في إطار التشاركية لمتابعة الخطة العامة للحزب وتعضيد الأمانة العامة والمركزية.

المصريين الأحرار ريمون ناجى الدكتور عصام خليل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار الشارع المصري

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