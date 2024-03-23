السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يثمن جهود الحكومة للعمل على خطة تنفيذ الإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الجهود والتحركات الجادة للحكومة للعمل على خطة تنفيذ للإجراءات المقترحة من جانب  الحوار الوطني، تلك المنصة الفريدة التي جاءت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا.

وقال الحزب، فى بيان صحفي، إن توصيات الحوار الوطنى جاءت نتاج جلسات مستمرة تمثل كل أطياف المجتمع المصري وتحظي مخرجاته باهتمام رئاسي بالغ، مما جعل توجيهاته الصريحة للحكومة للعمل على تنفيذها حتى تُسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات والمحاور المختلفة لخدمة البلاد والمجتمع.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن مصر أمام تجربة هى الأولى من نوعها يتشارك المؤيد والمعارض فى نسج رؤية فى شتي المجالات، لتكون أرضية الحوار الخدمة العامة ومصلحة الوطن؛ معربًا عن سعادته بأن غالبية المحاور المشار إليها في تقرير المتابعة الثاني الصادر عن مجلس الوزراء تتضمن أطروحات المصريين الأحرار وممثلي الحزب داخل الجلسات.

وأشاد حزب المصريين الأحرار بخطوة تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، للعمل على  متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، ونادى بضرورة عقد جلسات نوعية للجهات التنفيذية مع ممثلي الكيانات أصحاب الرؤية أو التوصية موضع التنفيذ.

تمثل زخمًا عظيمًا

وأكد الحزب أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار والتوصيات الصادرة عنها تمثل زخمًا عظيمًا، وتعكس نوعية التشاركية في رسم ملامح الجمهورية الجديدة تحت قيادة رشيدة تعمل على إشراك أصحاب الفكر والرؤية في خارطة واضحة للأجيال القادمة.

ووجّه الحزب رسالة تحية وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسابق الزمن والظروف لخدمة بلاده بكل الطرق، ويسعي لفتح الأبواب أمام جميع الأفكار البناءة والهادفة خدمة مصر أولًا وأخيرًا.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

الحوار الوطنى المجتمع المصري المصريين الأحرار جلسات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

برلمانى: مجلس الأمن مطالب بضرورة وقف الاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال فى غزة

برلمانى: إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطنى يؤكد الجدية فى مواجهة التحديات

برلمانى: زيارة جوتيريش تعكس دور مصر المحورى فى دعم القضية الفلسطينية

برلماني: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

"الأوقاف" تعلن شروط وضوابط الاعتكاف لرمضان 2024

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

إحالة المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى للجنايات

جثة قبل الفطار تثير فزع المواطنين.. القصة الكاملة لمقتل عامل في حدائق المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء