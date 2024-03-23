"المصريين الأحرار" يثمن جهود الحكومة للعمل على خطة تنفيذ الإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الجهود والتحركات الجادة للحكومة للعمل على خطة تنفيذ للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، تلك المنصة الفريدة التي جاءت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا.

وقال الحزب، فى بيان صحفي، إن توصيات الحوار الوطنى جاءت نتاج جلسات مستمرة تمثل كل أطياف المجتمع المصري وتحظي مخرجاته باهتمام رئاسي بالغ، مما جعل توجيهاته الصريحة للحكومة للعمل على تنفيذها حتى تُسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات والمحاور المختلفة لخدمة البلاد والمجتمع.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن مصر أمام تجربة هى الأولى من نوعها يتشارك المؤيد والمعارض فى نسج رؤية فى شتي المجالات، لتكون أرضية الحوار الخدمة العامة ومصلحة الوطن؛ معربًا عن سعادته بأن غالبية المحاور المشار إليها في تقرير المتابعة الثاني الصادر عن مجلس الوزراء تتضمن أطروحات المصريين الأحرار وممثلي الحزب داخل الجلسات.

وأشاد حزب المصريين الأحرار بخطوة تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، للعمل على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، ونادى بضرورة عقد جلسات نوعية للجهات التنفيذية مع ممثلي الكيانات أصحاب الرؤية أو التوصية موضع التنفيذ.

تمثل زخمًا عظيمًا

وأكد الحزب أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار والتوصيات الصادرة عنها تمثل زخمًا عظيمًا، وتعكس نوعية التشاركية في رسم ملامح الجمهورية الجديدة تحت قيادة رشيدة تعمل على إشراك أصحاب الفكر والرؤية في خارطة واضحة للأجيال القادمة.

ووجّه الحزب رسالة تحية وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسابق الزمن والظروف لخدمة بلاده بكل الطرق، ويسعي لفتح الأبواب أمام جميع الأفكار البناءة والهادفة خدمة مصر أولًا وأخيرًا.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.