المستشار السياسي بسفارة الصين تودع وفد حزب المصريين الأحرار المسافر إلى بكين

استقبل حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، المستشارة وانغ تسيجوان المستشار السياسي والوزيرة المشرفة على التبادل الحزبي بالسفارة الصينية لدى القاهرة، وذلك لتوديع وفد رسمى من حزب المصريين الأحرار المسافر للمشاركة فاعليات الدورة التطبيقية للغة الصينية لدول الحزام والطريق والتي تنظمها جامعة بكين الدولية.

وكان في استقبالها الدكتورة هبة واصل الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسى ورئيس المركز الإعلامي، ورائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم.

والتقت وفد المصريين الأحرار المسافر لدولة الصين ويضم حازم هلال عضو المكتب السياسى ورئيسًا للوفد، و شيرين عبد العظيم مساعد أمين المرأة بالمركزية، وسعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان، الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، وأيمن عبد الحميد القيادى بالحزب.



ورحب قيادات الحزب بزيارة المستشارة لمقر الحزب وحرصها الشديد على توديع الوفد الرسمى المسافر للصين من داخل مقر الحزب مما يعكس قوة الصداقة والتعاون المثمر بين الجانبين والحزبين الشيوعى الصيني والمصريين الأحرار.

وتناول الحديث شرح لتفاصيل البرنامج التدريبي الذى يتخلل زيارة اماكن حضارية وتراث الصين والتعرف علي تجارب الصين للنهوض بالريف وايضا التدريبات الرياضية والعلمية والحديث عن الحزم والطريق القديم وما حدث فيه من تطورات خلال العشر سنوات الأخيرة، وتتضمن الرحلة زيارة مقر العاصمة الصينية القديمة، وسور الصين العظيم، وعددا من المتاحف.

واعربت المستشارة وانغ، عن سعادتها بالزيارة ووجودها لوداع وفد الحزب، وقالت:" اننا سعداء بالزيارة لحزبكم الصديق والقريب ونشعر دوما بانه بيتنا، وهناك عمق للصداقة والشراكة بين الحزبين والبلدين الصديقان، ويلعب حزب دورًا عظيمًا في تعزيز العلاقات، ونشهده حزبنا مؤسسي وتنظيميا قويا، واختار لتلك الدورة قيادات بارزة ورموز متنوعة على كافة المستويات وهذا المعهود من المصريين الأحرار".

ووجهت التهنئة إلي حزب المصريين الأحرار وقيادته بقرار تعيين السيد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب من قبل رئيس الجمهورية عضوًا بمجلس الشيوخ المصري وتلك الثقة العظيمة، وايضا هنأت الجميع وعموم المصريين خلال زيارتها بحلول شهر رمضان المبارك.

وتبادلت الجلسة عدة نقاشات حول تعزيز سبل التعاون والرؤي المشتركة للمرحلة المقبلة في اطار الصداقة والشراكة البناءة بين البلدين والحزبين بما يخدم الشعبين المتشاركان في الحضارة والاصالة.

وفي نهاية الجلسة الممتدة لحوار ثري للغاية التقطت الصور التذكارية مع قيادات حزب المصريين الأحرار ورافقت وفد الحزب حتي المطار لوداع المسافرين.