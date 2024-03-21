حزب "المصريين": تكريم الرئيس السيسى للأمهات المثاليات إعلاء لمنزلة المرأة

هنّأ المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أمهات مصر بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدًا أن هذا العيد تكريم كبير لمشوار كفاح سطرته كل أم مصرية بجهد وتعب وسهر وتضحية من أجل أبنائها، وأن حقها أكبر بكثير من تحديد يوم عيد لها، ولكن كل يوم هو عيد لكل الأمهات.

وقال "أبوالعطا"، في بيانٍ اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي وضع المرأة المصرية في مكانة عالية وجعلها تعيش عصرًا ذهبيًا لم يسبق له مثيل، وتصريحاته خلال احتفالية تكريم الأمهات مهمة للغاية وعكست مدى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، حيث شعت كلماته إنسانية ورقيًا وسط دعوات صادقة وخالصة نابعة من قلب العطاء.

وأشاد رئيس حزب "المصريين" بتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه على حفظ مكانة المرأة وعدم إهانتها أو إصابتها بأي أذى، مشيدًا بمدى التقدير الكبير لدور المرأة المصرية التي نالت العديد من الامتيازات وظهر هذا جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

تكريم الرئيس السيسي للمرأة المصرية

وأوضح أن تكريم الرئيس السيسي للمرأة المصرية إعلاء لمنزلتها وللروح المعنوية لها، مؤكدًا أن المرأة في عهد الرئيس السيسي تحظى بمكانة لم تشهدها في فترات سابقة.

وأشار إلى أن المرأة المصرية أثبتت جيلًا بعد جيل، وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه، وحروبه وتحدياته، مقدمًا تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية تقديرًا لها على ما تقوم به من جهود عظيمة، وتضحيات لوطننا الغالي مصر.

ولفت إلى أن تطور ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور ثقافة ووعي المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته، موضحًا أن لقاء اليوم بعث العديد من الرسائل المهمة للمرأة المصرية ولكل المواطنين بأهمية المرأة ودورها في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.

ونوَّه بأن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على الاحتفاء والاهتمام بالمرأة المصرية في كل المناسبات وتقلدها أكبر المناصب في جميع المجالات، حيث إنها حظيت باهتمام وتقدير كبير من جانب الرئيس منذ توليه رئاسة الجمهورية، حيث وضعها في أولي اهتماماته وأجنداته، مؤكًدا أن توجيه الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص 10 مليارات لصندوقي دعم الأسرة المصرية وكبار السن، بواقع 5 مليارات لكل واحد منهما، أكبر دليل على المكانة التي تحظى بها المرأة المصرية والدعم اللامحدود تقديرًا لجهودها ومكانتها الكبيرة في المجتمع.