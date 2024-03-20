الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: "العاشر من رمضان" ملحمة أسطورية سطرت بحروف من النور فى التاريخ المصرى

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن "العاشر من رمضان" هو يوم من أيام الفخر والعزة وملحمة أسطورية سطرت بحروف من النور في التاريخ المصري الحديث، حين عبرت قواتنا المسلحة المصرية ولقنت إسرائيل درسًا لا ينسى وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف عبد العزيز أن سجل بطولات الجيش المصري طويل وممتد، وأن ما حدث في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، هو رسالة خالدة لكل من تسول له نفسه أن يعبث مع الدولة المصرية وهو حدث يقطع كل أطماع الطامعين والمتآمرين على مصر وشعبها.

txt

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

txt

هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة يكتب: المتحدة والحلول العملية لمعضلة الإعلام والمجتمع

وأشار عبد العزيز إلى أن حرب تحرير سيناء كانت مثالًا لتضافر كل جهود الدولة المصرية، حكومة وشعبًا وجيشًا، وبأن رسمت طريق الانتصار والإنجاز والعبور، حيث التقت براعة التخطيط مع دقة التنفيذ، وحيث كان الجميع شعبًا واحدًا، وبأن معادلة العبور والإنجاز هي تلاقي وحدة الصف مع بذل الجهد مع حسن التخطيط.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بضرورة أن يتم ترجمة هذا الحدث العظيم من خلال قوة مصر الناعمة، وأن يتم تدشين خطة إعلامية ودرامية وفنية كاملة، تخاطب كل الأجيال، خاصة من الشباب، سواء بأعمال درامية أو سينمائية أو وثائقية أو كارتونية لمخاطبة الأطفال وأن يتم استضافة أبطال هذه الملحمة على كل وسائل الإعلام خاصة الرقمية منها، وأن يترجم تلك الأعمال إلى عدة لغات لتصل الرسالة واضحة وليتم دحض كل الأكاذيب التي دأبت إسرائيل على ترويجها ولاقت للأسف قبولًا عن بعض الأطياف في ظل حملات ممنهجة لتشويه ذلك الإنجاز التاريخي.

هشام عبد العزيز الإصلاح والنهضة التاريخ إسرائيل الجيش المصرى التخطيط الأكاذيب

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

عاجل.. البنك المركزى يقرر إلغاء اجتماع الخميس 28 مارس الجارى

سقوط حقوق التأمين للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة