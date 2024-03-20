الإصلاح والنهضة: "العاشر من رمضان" ملحمة أسطورية سطرت بحروف من النور فى التاريخ المصرى

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن "العاشر من رمضان" هو يوم من أيام الفخر والعزة وملحمة أسطورية سطرت بحروف من النور في التاريخ المصري الحديث، حين عبرت قواتنا المسلحة المصرية ولقنت إسرائيل درسًا لا ينسى وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف عبد العزيز أن سجل بطولات الجيش المصري طويل وممتد، وأن ما حدث في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، هو رسالة خالدة لكل من تسول له نفسه أن يعبث مع الدولة المصرية وهو حدث يقطع كل أطماع الطامعين والمتآمرين على مصر وشعبها.

وأشار عبد العزيز إلى أن حرب تحرير سيناء كانت مثالًا لتضافر كل جهود الدولة المصرية، حكومة وشعبًا وجيشًا، وبأن رسمت طريق الانتصار والإنجاز والعبور، حيث التقت براعة التخطيط مع دقة التنفيذ، وحيث كان الجميع شعبًا واحدًا، وبأن معادلة العبور والإنجاز هي تلاقي وحدة الصف مع بذل الجهد مع حسن التخطيط.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بضرورة أن يتم ترجمة هذا الحدث العظيم من خلال قوة مصر الناعمة، وأن يتم تدشين خطة إعلامية ودرامية وفنية كاملة، تخاطب كل الأجيال، خاصة من الشباب، سواء بأعمال درامية أو سينمائية أو وثائقية أو كارتونية لمخاطبة الأطفال وأن يتم استضافة أبطال هذه الملحمة على كل وسائل الإعلام خاصة الرقمية منها، وأن يترجم تلك الأعمال إلى عدة لغات لتصل الرسالة واضحة وليتم دحض كل الأكاذيب التي دأبت إسرائيل على ترويجها ولاقت للأسف قبولًا عن بعض الأطياف في ظل حملات ممنهجة لتشويه ذلك الإنجاز التاريخي.