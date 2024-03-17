الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مواصلة مصر بذل كافة الجهود لتعزيز نفاذ المساعدات إلى غزة، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات عبر معبر رفح.

 

عرقلة وصول المساعدات 

 

وأضاف عبد العزيز، أنه أصبح واضحًا أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة، وأنها العقبة الرئيسية أمام أي حل للقضية الفلسطينية أو وقف لإطلاق النار.

 

ضرورة وحدة الصف الفلسطيني

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الأزمة الحالية في غزة كاشفة بوضوح عن عدة عوامل ملحة لا بد من توافرها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، أولها وحدة الصف الفلسطيني تحت قيادة سياسية واحدة، وثانيًا ضرورة استمرار الضغط الدولي الذي تتزعمه مصر على إسرائيل دبلوماسيًا وقانونيًا، وثالثًا ضرورة الاصطفاف العربي بشكل واضح خلف مصر في سعيها الحثيث لإبطال سيناريو تهجير الفلسطينيين سواء لسيناء أو لغيرها. 

 

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الحرب على غزة ليست منفصلة عن إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، وبأن الأزمة أبعد بكثير من غزة، وأن هناك محاولات مضنية تبذلها بعض الأطراف وفي مقدمتها إسرائيل من أجل جر مصر إلى تلك الحرب، وأن حزم الدولة المصرية وحكمة القيادة السياسية يقف عائقًا أمام تلك المطامع.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة مصر غزة إسرائيل معبر رفح

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