الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

مايا مرسى تبحث مع مدير مركز "سيسرك" سبل التعاون وتبادل الخبرات

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي - رئيسة المجلس القومي للمرأة

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السيدة زهراء زمرد سلجوق، المدير العام لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68 بنيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي ملامح التقدم فى ملف العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، داعية مركز "سيسرك" إلى إجراء المزيد من الأبحاث الخاصة بوحدة الأسرة ودعمها ثم نشرها. كما دعت جميع المنظمات التابعة لدول التعاون الاسلامي إلى عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية خاصة بدعم وحدة الأسرة في المجتمع.

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من جانبها وجهت السيدة زهراء زمرد سلجوق التحية إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى إمكانية التعاون وعقد اجتماعات مشتركة في مجالي دعم المرأة ودعم وحدة الأسرة.

الدكتورة مايا مرسي لمجلس القومى للمرأة تمكين المرأة التمكين الاقتصاد نيويورك

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