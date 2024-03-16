"القومى للمرأة" يواصل الحملة التوعوية "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك:

يواصل المجلس القومي للمرأة استكمال الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية وتستهدف التوعية بالقضية السكانية وقضايا الأسرة، والتي يقدمها الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإعلامية نشوى الحوفى، عضوة المجلس القومي للمرأة، وتذاع يوميًا على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان.

وتتضمن الحملة رسائل توعوية في مختلف القضايا التي تمس الأسرة المصرية والتي تتضمن القضية السكانية، والتربية الايجابية، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.

وكان تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته، بكل اعتزاز، بأصدق التهاني إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذي يحتفل به في 16 مارس من كل عام. إنها المرأة التي تُجسِّد العطاء والمحبة والإخلاص، والتي قدمت الكثير من أجل وطنها وعائلتها الصغيرة ومجتمعها الكبير، والتي وقفت بجانبهم في أصعب الظروف، مؤكدة حبها وتضامنها معهم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية وبإنجازاتها التي تحققت في كل الميادين. إنها المرأة المصرية التي تقف شامخة واثقة من قدراتها وإمكانياتها، ليشهد لها العالم بمكانتها المتميزة ويشيد بما حققته بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني، وأساس لنهضة وتقدم ورقى المجتمع".