السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مايا مرسى: المرأة المصرية ستظل هى أساس المجتمع ومصدر قوته

مايا مرسي
مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته، بأصدق التهاني إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذي يحتفل به في 16 مارس من كل عام، إنها المرأة التي تُجسِّد العطاء والمحبة والإخلاص، والتي قدمت الكثير من أجل وطنها وعائلتها الصغيرة ومجتمعها الكبير، ووقفت بجانبهم في أصعب الظروف، مؤكدة حبها وتضامنها معهم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية وبإنجازاتها التي تحققت في كل الميادين، إنها المرأة المصرية التي تقف شامخة واثقة من قدراتها وإمكاناتها، ليشهد لها العالم بمكانتها المتميزة ويشيد بما حققته بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني، وأساس لنهضة وتقدم ورقى المجتمع".

وأكدت رئيسة المجلس أن مسيرة المرأة المصرية الحافلة بالنضال والكفاح، تستحق بجدارة أن تتوج بالحصول على حقوقها التي طالما طالبت بها على مر العقود. وبالفعل، نشهد اليوم وصول المرأة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، إلى جانب صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز مكانتها وتمكنها في جميع المجالات، فمما لا شك فيه أن مسألة تمكين المرأة شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية على جميع الأصعدة.

وأضافت أن المرأة المصرية ستظل هي أساس المجتمع ومصدر قوته، والمركز الذي يرتكز عليه الوطن في سبيل تحقيق نهضته وتقدمه. كل عام وكل امرأة مصرية متمكنة، شجاعة، مثابرة، قوية، قادرة على تحقيق أحلامها، متميزة في مكانها، صانعة للأمل والسعادة لها ولكل من يحيط بها. كل عام وأنتن بألف خير.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي يوم المرأة المصرية الإرادة السياسية صانعة للأمل

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