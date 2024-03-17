"القومى للمرأة" ينظم فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة

نظم المجلس القومى للمرأة فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر- المركز العالمي للفتوي الإلكترونية، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتى بدأت خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ مارس الجارى.

وقد تم تنفيذ ١٢ ندوة بمركز كفرالزيات في قرى قسطا، دقرن، ابيج، كفور بلشاي، كفر المحروق، محمد نجيب، قليب إبيار، اسديمة، ابيار، منية إبيار، كفرالشوربجي، كفرالعرب، أبوالغر، كفر ديما، كفرالقصار، وبنوفر.

تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء

وتضمنت الندوات العديد من الموضوعات منها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء واختيار شريك الحياة، والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والإعاقة، وذلك من خلال مدربين معتمدين من الجمعية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

وكانت قد اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مع الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة 68 المنعقدة بنيويورك، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة.



ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص شكرها وامتنانها إلى الدكتورة سيما بحوث على الشراكة الفعالة بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدة على أهمية هذا التعاون في إطار المشروعات الوطنية المتنوعة.

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة سيما بحوث وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الهيئة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر، بما يلبي احتياجات المرأة الفلسطينية بشكل خاص.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي أيضًا قضايا العنف السيبراني وأهمية تعزيز آليات الحماية للنساء والفتيات من هذا النوع من العنف الذي يعوق مشاركتهن في الحياة العامة ووصولهن للمناصب القيادية.

من جانبها، أشادت الدكتورة سيما بحوث بالدور الريادي لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنطقة العربية وإفريقيا، مشيدة بجهود مصر في دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن وصول هذه المساعدات لم تكن ممكنة دون الجهود المصرية.

أيضًا، قدمت الثناء على جهود الهلال الأحمر المصري في تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرأة الفلسطينية.

وأشادت الدكتورة سيما بحوث بجهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في دعم المرأة الفلسطينية ودورها في لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مشيدة بجهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديًا وتنفيذ برنامج الشمول المالي للمرأة.