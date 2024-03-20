سمير صبرى يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

هنأ الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي تأتي تزامنًا مع ذكرى تحرير طابا.

سمير صبري: ذكرى العاشر من رمضان ستظل مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم منها معاني العزيمة والإصرار

وأضاف "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حرب العاشر من رمضان ستظل شاهدا على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية القوات المسلحة المصرية في هزيمة المستحيل، حيث تمكن الجيش المصري من إسقاط خط برليف المنيع- الذي روج له بأنه سد منيع لا يقهر- في 6 ساعات فقط، وهو ما يعكس قدرة الإرادة المصرية على تحقيق المستحيل.

وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار، مؤكدًا الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي مازالت تقدمه والتضحيات العظيمة، التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام.

سمير صبري: حرب العاشر من رمضان ستظل شاهدا على صلابة وصمود الشعب المصري

ودعا مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الشعب المصري إلى استدعاء روح العاشر من رمضان، لكي تتمكن مصر من عبور التحديات التي تواجهها بسبب الأحداث العالمية المتعاقبة والتي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التفاف الشعب المصري خلف دولته هو باب الخروج من الأزمة الحالية لاستكمال مسيرة التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة.