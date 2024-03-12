الثلاثاء 12 مارس 2024
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سياسي

حزب «المصريين»: ترجمة «المتحدة» للمسلسلات بلغة الإشارة انتصار جديد لذوى الهمم

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثّمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة جميع مسلسلاتها للغة الإشارة، ليتمكن ذوي الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024 للمرة الأولى عبر قنوات الشركة ومنصة WATCH IT، مؤكدًا أن هذا القرار امتداد لرؤية الرئيس السيسي عندما أصدر قراره في فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بتواجد مترجم للغة الإشارة من أجل ترجمة الحديث لجميع فئات المجتمع.

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خدمة ترجمة جميع مسلسلات الشركة المتحدة تتماشى مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في أن كل إنسان على أرض مصر له كامل الحق في التمتع بحقوقه التي يكفلها الدستور، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي منذ أن وصل إلى سُدة الحكم وهو يضع ذوي الهمم ضمن أولوياته لدرجة أنه تم إعلان 2018 عام ذوي الهمم، وحدثت تشريعات كلها تصب في مصلحتهم، وأصبح هناك تقليد سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه.

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وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن ترجمة المسلسلات والبرامج الثقافية للغة الإشارة تُسهم في إيصال المعلومات الصحيحة والرسائل التي تتضمنها الأعمال الدرامية والثقافية إلى ذوي الهمم، خاصة أن هذه المسلسلات بها مضامين وطنية خالصة تُسهم في زيادة الوعي لدى هذه الفئة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الخدمة المستحدثة تُسهم بشكل إضافي في دمج فئة ذوي الهمم في المجتمع ووصولهم إلى المعلومات في ذات التوقيت الذي تصل إليه للآخرين.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن ترجمة الأعمال الدرامية تُعد امتدادًا لمجموعة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لذوي الهمم، كمراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبطاقة الخدمات المتكاملة التي يحصل بموجبها ذوي الهمم على الكثير من الخدمات، فضلًا أنها بمثابة استجابة سريعة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمطالب هذه الفئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود وسيلة نقل أو أعمال موجهة لهم.

وذكر أن قرار المتحدة بترجمة مسلسلاتها للغة الإشارة إضافة جديدة إلى السجل المُشرف للدولة المصرية في خدمة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، خاصة بعد أن سبقت العالم في تطويع المعرفة الرقمية لذوى الهمم وجعلت عام 2018 عامًا لهم، إلى جانب 3 مشروعات مصرية عظيمة تمثلت في رقمنة المناهج لذوى الإعاقة والقاموس الإلكتروني التعليمي للغة الإشارة الموحدة لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات السمعية والتدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل، لتستمر بذلك ثورة التمكين على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير وإبداء الرأي.

المستشار حسين أبو العطا المصريين المكتب التنفيذي تحالف الأحزاب المصرية الشركة المتحدة مسلسلات رمضان

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