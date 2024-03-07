الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

بعد "فتاة الشروق".. البرلمان يُناقش تطورات النقل الذكى مع مسئولى "أوبر وكريم"

فتاة الشروق حبيبة
فتاة الشروق حبيبة الشماع

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، السبت المقبل، وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي وسبل توفير الأمان حتى تتواكب منظومة الأمان وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد “بدوي” أن اللجنة استدعت مسئولي شركة أوبر وكريم، للوقوف على حقيقة ما تم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وعلى عوامل الأمان التي تتخذها الشركات خلال الرحلات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي السيارات من المصريين.

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"اتصالات النواب" تكشف قيمة تعويض العملاء بعد عطل فودافون

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ولفت بدوي إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في منظومة التحول الرقمي، وعلى هذه الشركات التعامل وفق المعايير التي وضعتها الدولة، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما يقوم به من مجهودات جبارة لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات والمؤسسات.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا مجلس النواب النائب أحمد بدوي السبت التحول الرقمي اوبر وكريم

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