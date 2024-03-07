بعد "فتاة الشروق".. البرلمان يُناقش تطورات النقل الذكى مع مسئولى "أوبر وكريم"

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، السبت المقبل، وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي وسبل توفير الأمان حتى تتواكب منظومة الأمان وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد “بدوي” أن اللجنة استدعت مسئولي شركة أوبر وكريم، للوقوف على حقيقة ما تم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وعلى عوامل الأمان التي تتخذها الشركات خلال الرحلات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي السيارات من المصريين.

ولفت بدوي إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في منظومة التحول الرقمي، وعلى هذه الشركات التعامل وفق المعايير التي وضعتها الدولة، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما يقوم به من مجهودات جبارة لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات والمؤسسات.